В «Ред Булл» назвали ещё одну команду, которая претендует на Албона
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что на резервиста команды Александера Албона претендует не только «Уильямс», о чём сообщалось ранее, но и «Альфа Ромео».
«Алекс заслуживает места в Формуле-1 в следующем сезоне. Команды проявляют к нему интерес. Надеюсь, ничто не помешает ему реализовать одну из возможностей.
«Уильямс» и «Альфа Ромео» проявили интерес. Мы очень хотим, чтобы он вернулся в Формулу-1. Надеюсь, ситуация разрешится в ближайшие дни», — приводит слова Хорнера RaceFans.
«Уильямсу» может понадобиться новый гонщик в случае ухода Джорджа Расселла в «Мерседес». «Альфа Ромео» также ищет пилотов, так как Кими Райкконен объявил об уходе из спорта, а контракт с Антонио Джовинацци пока не подписан.
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