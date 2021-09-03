В «Ред Булл» назвали ещё одну команду, которая претендует на Албона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что на резервиста команды Александера Албона претендует не только «Уильямс», о чём сообщалось ранее, но и «Альфа Ромео».

«Алекс заслуживает места в Формуле-1 в следующем сезоне. Команды проявляют к нему интерес. Надеюсь, ничто не помешает ему реализовать одну из возможностей.

«Уильямс» и «Альфа Ромео» проявили интерес. Мы очень хотим, чтобы он вернулся в Формулу-1. Надеюсь, ситуация разрешится в ближайшие дни», — приводит слова Хорнера RaceFans.

«Уильямсу» может понадобиться новый гонщик в случае ухода Джорджа Расселла в «Мерседес». «Альфа Ромео» также ищет пилотов, так как Кими Райкконен объявил об уходе из спорта, а контракт с Антонио Джовинацци пока не подписан.