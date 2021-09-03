Вольф заверил, что не будет мешать возвращению Албона в Формулу-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф фактически опроверг слова главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера, заявившего, что немецкая команда пытается помешать подписанию контракта между Александером Албоном и «Уильямсом».



«Я никогда не заблокирую кого-то такого, как Алекс Албон. Он фантастический парень, замечательный человек. Мне лично было жаль видеть, как он покидает Ф-1, и если у него есть шанс оказаться за рулём болида, то я думаю, что это самое правильное.



Но, вероятно, в равной степени это можно сказать и про Ника де Вриса. Так что мы должны изучать вакансии в «Альфе» и «Уильямсе» и стараться найти решение. Ник — невероятно важный член нашей команды в Формуле-Е. Я восхищался его решением, когда после выигрыша титула в Ф-2 он сказал, что хочет быть частью заводской команды и поэтому переходит в Формулу-Е, а не бежит за мечтой в Формулу-1. Теперь настало время, чтобы люди признали его талант и способности, а потому идут переговоры», — приводит слова Вольфа Sky Sports.