Вольф заверил, что не будет мешать возвращению Албона в Формулу-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф фактически опроверг слова главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера, заявившего, что немецкая команда пытается помешать подписанию контракта между Александером Албоном и «Уильямсом».
«Я никогда не заблокирую кого-то такого, как Алекс Албон. Он фантастический парень, замечательный человек. Мне лично было жаль видеть, как он покидает Ф-1, и если у него есть шанс оказаться за рулём болида, то я думаю, что это самое правильное.
Но, вероятно, в равной степени это можно сказать и про Ника де Вриса. Так что мы должны изучать вакансии в «Альфе» и «Уильямсе» и стараться найти решение. Ник — невероятно важный член нашей команды в Формуле-Е. Я восхищался его решением, когда после выигрыша титула в Ф-2 он сказал, что хочет быть частью заводской команды и поэтому переходит в Формулу-Е, а не бежит за мечтой в Формулу-1. Теперь настало время, чтобы люди признали его талант и способности, а потому идут переговоры», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
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