Леклер ответил, может ли «Феррари» побороться за поул на Гран-при Нидерландов

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, ставший быстрейшим на второй пятничной тренировке Гран-при Нидерландов, выразил надежду, что его команда сумеет сразиться за поул-позишен в квалификации.



«Борьба за поул? Я правда надеюсь на это. Это трасса, где риск даёт плоды, так что в квалификации возможно всё. Мы выложимся по максимуму, мы с Карлосом подгоняем друг друга в каждой сессии, так что, надеюсь, сможем извлечь из этого пользу в квалификации.



Ощущения от трассы потрясающие. Эти бэнкинги просто восхитительны, когда преодолеваешь их на машинах Формулы-1. Уровень сцепления сейчас просто потрясающий, а мы были быстры в первый день. Сейчас всё хорошо, но нам нужно продолжать работать, потому что я уверен, что у остальных есть больший запас перед субботой», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.