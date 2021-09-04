Источник: этап Формулы-3 в США будет отменён, финал сезона может пройти в Сочи

Этап Формулы-3 в США может быть отменён, сообщает инсайдер Formula Hypersoft News в своём «твиттере». По информации источника, решение об отмене уже принято. В качестве варианта для замены этапа в Остине рассматривается «Сочи Автодром».
Таким образом, финальный этап чемпионата Формулы-3 может пройти в дни проведения Гран-при России — 25 и 26 сентября. Ранее планировалось, что финальная гонка сезона пройдёт 24 октября, в качестве гонки поддержки Формулы-1 на Гран-при США.
Примечательно, что на Гран-при России должен приехать чемпионат Формулы-2, так что пока неизвестно, как организаторы смогут провести сразу шесть гонок молодёжных серий в один уик-энд.
Ранее российский гонщик Александр Смоляр выражал надежду, что этап в США будет перенесён в другое место, поскольку он может пропустить финал сезона Формулы-3 из-за ковидных ограничений.
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