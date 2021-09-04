Финал сезона Формулы-3 пройдёт в Сочи, этап в США отменён

Финал сезона Формулы-3 пройдёт на «Сочи Автодроме» в дни проведения Гран-при России, сообщает пресс-служба Формулы-3. Этап в России заменит в календаре сезона три гонки в Остине (США). Таким образом, финальный этап чемпионата Формулы-3 2021 года пройдёт на месяц раньше запланированного.



На Гран-при России должен приехать чемпионат Формулы-2, однако промоутеры утверждают, что смогут справиться с проведением шести гонок молодёжных серий за один уик-энд.



«Я хочу поблагодарить Формулу-1 и ФИА, наши команды и всех вовлечённых людей, включая промоутеров «Сочи Автодрома» за то, что они согласились на изменение планов на столь коротком уведомлении. Мы рады снова привезти две молодёжные категории в Россию, но мне жаль, что мы не сможем посетить Остин в этом году. Я с нетерпением жду возможности провести там гонку Формулы-3 в будущем», — подчеркнул генеральный директор Формулы-3 Бруно Мишель.