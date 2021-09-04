«Мерседес» готов разделить стратегии, чтобы отобрать у Ферстаппена победу

Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда готова использовать разные стратегии для Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса на Гран-при Нидерландов, чтобы сократить шансы Макса Ферстаппена на победу.

«Если мы будем способны показывать такой же темп в гонке, то тактика с одним пит-стопом превратится в гонку на выживание



Максу нужно принять решение. Будет ли он делать одну остановку или две?



Я думаю, что завтра у нас будет возможность использовать обе стратегии. Мы видели, что у вас могут быть две машины, которые едут совершенно по-разному, и, конечно, можно будет позвать одного пилота в боксы, совершив «андеркат» и поставив соперника под давление, а затем оставить второго пилота на трассе. Это должно помочь финишировать первым и вторым», — приводит слова Вольфа Motorsport.