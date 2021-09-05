Перес поддержал Шумахера, выразившего недовольство действиями Мазепина

Пилот «Хааса» Мик Шумахер сообщил, что гонщик «Ред Булл» Серхио Перес подошёл к нему после гонки и сказал: «Что делает Мазепин?» относительно манёвра россиянина при обороне позиции от Шумахера в первой фазе гонки Гран-при Нидерландов.
На первых кругах Гран-при Нидерландов Мик Шумахер атаковал Никиту Мазепина в борьбе за 19-ю позицию, однако Никита закрыл траекторию на прямой, из-за чего между машинами произошёл небольшой контакт. На машине Мика Шумахера было сломано переднее крыло, немцу пришлось заезжать в боксы для замены носового обтекателя.
После гонки Мик выразил недовольство действиями Мазепина.
«Это было неправильно с моей точки зрения. Но я думаю, что разглагольствовать в СМИ — его дело, а не моё. Я не буду лезть в это. Обсудим этот момент внутри команды позже», — сказал Шумахер в эфире Sky Germany.
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