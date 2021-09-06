Вольф — о лучшем круге Боттаса: это было немного дерзко, но объяснимо

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал запоздалую заявку Валттери Боттаса на самый быстрый круг Гран-при Нидерландов. На последних кругах гонки Боттас заехал на пит-стоп за новой резиной и неожиданно поставил лучший круг, однако на последнем круге это достижение, а вместе с ним и одно очко отобрал его партнёр Льюис Хэмилтон, ведущий борьбу за титул с Максом Ферстаппеном.
«Это было немного дерзко со стороны Валттери, но объяснимо. Было ясно, что Льюис в концовке снова сделает самый быстрый круг и Валттери знал об этом. В битве за титул находится Хэмилтон, и он в итоге заработал требуемое очко. Всё хорошо. Тем не менее, действия Боттаса могли закончиться потерей очка для Льюиса, это было бы неправильно. Мы собираемся поговорить об этом с Валттери, разговор будет проходить в дружелюбной и профессиональной форме», — цитирует Вольфа Racing News 365.
Ранее Боттас заверил, что не собирался ставить лучший круг в Зандворте
- 6 сентября 2021
-
11:09
-
09:52
-
00:42
- 5 сентября 2021
-
23:58
-
22:43
-
22:10
-
21:58
-
21:40
-
21:35
-
21:33
-
21:11
-
21:05
-
21:01
-
20:53
-
20:36
-
20:33
-
20:28
-
20:25
-
19:17
-
18:36
-
17:59
-
17:36
-
15:22
-
14:33
-
13:55
-
13:25
-
13:18
-
12:49
-
12:28
-
11:56
-
11:09
-
11:00
-
09:59
-
00:54
-
00:24