Вольф — о лучшем круге Боттаса: это было немного дерзко, но объяснимо

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал запоздалую заявку Валттери Боттаса на самый быстрый круг Гран-при Нидерландов. На последних кругах гонки Боттас заехал на пит-стоп за новой резиной и неожиданно поставил лучший круг, однако на последнем круге это достижение, а вместе с ним и одно очко отобрал его партнёр Льюис Хэмилтон, ведущий борьбу за титул с Максом Ферстаппеном.



«Это было немного дерзко со стороны Валттери, но объяснимо. Было ясно, что Льюис в концовке снова сделает самый быстрый круг и Валттери знал об этом. В битве за титул находится Хэмилтон, и он в итоге заработал требуемое очко. Всё хорошо. Тем не менее, действия Боттаса могли закончиться потерей очка для Льюиса, это было бы неправильно. Мы собираемся поговорить об этом с Валттери, разговор будет проходить в дружелюбной и профессиональной форме», — цитирует Вольфа Racing News 365.



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