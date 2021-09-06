«Так и должно быть всегда». Мазепин ответил на критику Мика и Ральфа Шумахеров

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал критику со стороны Мика Шумахера после Гран-при Нидерландов, где россиянин жёстко заблокировал Мика на стартовой прямой. Возможно, в этом инциденте немец коснулся болида Мазепина и повредил переднее антикрыло, для замены которого вскоре провёл пит-стоп. Следом к критике Мазепина также присоединился Серхио Перес, раскритиковавший стиль Никиты.
«Я боролся изо всех сил, так и должно быть всегда. Не вижу тут никаких проблем, я хочу быть впереди», — приводит слова Мазепина F1-Insider.
Дядя Мика Шумахера Ральф после Гран-при Нидерландов заявил, что Мазепин не заслуживает места в Формуле-1. Экс-пилот выразил уверенность, что риск, который Никита приносит с собой, не соответствует его таланту. Ральф также потребовал, чтобы руководство «Хааса» как можно скорее вмешалось в ситуацию.
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