Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2022. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.
В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между швейцарской командой Формулы-1 «Альфа Ромео» и финским гонщиком Валттери Боттасом, который подписал с гоночным коллективом многолетнее соглашение.
В Формуле-1 осталось шесть вакансий: одна в «Мерседесе», одна в «Альфа Таури», одна в «Хаасе», одна в «Альфа Ромео» и две в «Уильямсе».
Таблицу можно посмотреть по ссылке:
СОСТАВ КОМАНД ФОРМУЛЫ-1 НА СЕЗОН-2022: ВСЕ КОНТРАКТЫ С ГОНЩИКАМИ И ПОСЛЕДНИЕ СЛУХИ, ТАБЛИЦА
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