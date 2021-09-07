Феттель рассказал, зачем использовал ЛГБТ-символику на Гран-при Венгрии

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель объяснил, почему решил поддержать ЛГБТ-движение во время Гран-при Венгрии. Напомним, пилот вышел в футболке и шлеме с радужной полосой, которая также была нанесена на его кроссовки.



«Я не нервничал и не стеснялся радужных цветов, меня не интересовало, что подумают люди. Просто хотел отправить сообщение и я горд, что это сделал.



Незадолго до Гран-при увидел в новостях, что нынешнее правительство Венгрии не имеет прогрессивных взглядов на некоторые вещи. Так родилась идея, что я могу отправить хороший знак окружающим, сделав это перед началом гонки. Надпись Same Love на моей футболке? Это название красивой песни, думаю, оно объясняет некоторые неправильные представления людей. Цвет вашей кожи, ваше происхождение и место рождения — всё это не имеет никакого значения. Вы просто хотите равного отношения, вот и всё», — цитирует Феттеля BBC.