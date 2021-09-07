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DJ Groove и Александр Анатольевич выступят на Гран-при России — 2021

DJ Groove и Александр Анатольевич выступят на Гран-при России — 2021
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Музыкальная программа гоночного уик-энда FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ — 2021 пополнилась двумя известными российскими диджеями.

24 сентября перед концертом группы «Звери» свой музыкальный сет отыграет легенда российского диджеинга DJ Groove — один из самых успешных, узнаваемых и харизматичных диджеев в России.

25 сентября перед концертом «Би-2» с симфоническим оркестром на сцене в Олимпийском парке выступит Александр Анатольевич — человек, которого с детства называют по имени и отчеству, бессменный ви-джей MTV и легендарный телерадиоведущий. Александр Анатольевич также будет ведущим развлекательной программы Гран-при России — 2021 в течение четырёх дней с четверга по воскресенье.

Соревнования пройдут с 23 по 26 сентября на «Сочи Автодроме». Для зрителей запланирована большая развлекательная программа. Гостей ждут фестиваль драйва и моторов с участием лучших спортсменов-экстремалов, фан-зона Ф1 и множество других активностей. Посещение концертов входит в стоимость билетов.

Отметим, что вместе с этапом Формулы-1 «Сочи Автодром» также примет гонки поддержки Формулы-2 и Формулы-3. Последние были включены в перечень мероприятий лишь несколько дней назад, поэтому, как только будут внесены в график корректировки с участием младших серий, будет опубликовано подробное расписание культурно-развлекательной программы с описанием локаций и соревновательным графиком.

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