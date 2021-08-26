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Гран-при России Формулы-1 в Сочи: расписание 2021 года, Шварцман, Мазепин и предпоследняя гонка

До гонки Ф-1 в Сочи — всего месяц! Всё, что нужно знать о Гран-при России уже сейчас
Дмитрий Захарченко
Гран-при России Формулы-1 в Сочи
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Предстоящий этап станет последним шансом увидеть в бою машины, способные ставить рекорды трасс: со следующего года Ф-1 станет медленнее.

До восьмого в истории Гран-при России Формулы-1 остаётся ровно месяц — рассказываем всё, что нужно знать о главном автоспортивном событии в стране. Оно, напомним, состоится всё ещё в Сочи — в Питер «Большие призы» переедут лишь в 2023-м.

Гоночная программа

В сезоне-2021, как и год назад, в рамках уик-энда Гран-при России болельщиков ждёт этап Формулы-2 — главной молодёжной серии в Европе. Как и в Ф-1, в чемпионате представлен российский пилот — притом Роберт Шварцман, в отличие от Никиты Мазепина, выступает под национальным флагом. Формула-2 не является соревнованием уровня чемпионата мира, так что на неё санкции ВАДА не распространяются.

У Мазепина, прямо скажем, не так много шансов блеснуть в домашней гонке: «Хаас» в своём нынешнем виде представляет собой главного аутсайдера на стартовой решётке. В то же время у Шварцмана есть реальные шансы на победу: Роберт в этом году одержал в Ф-2 две победы и занимает в чемпионате третье место.

Гоночная программа уик-энда традиционно начнётся в пятницу: пилоты Формулы-1 проведут две часовые сессии свободных заездов, а вот у гонщиков Формулы-2 будет лишь одна короткая тренировка — уже вечером им предстоит проехать квалификацию.

Расписание Гран-при России Формулы-1

24 сентября, пятница:
11:30 — 12:30. Первая сессия свободных заездов
15:00 — 16:00. Вторая сессия свободных заездов

25 сентября, суббота:
12:00 — 13:00. Третья сессия свободных заездов
15:00 — 16:00. Квалификация

26 сентября, воскресенье:
15:00. Старт гонки

Первым пунктом субботнего расписания станет первая гонка Формулы-2 — гонщики будут стартовать по результатам квалификации с перевёрнутой десяткой. Затем трассу на полдня займёт Формула-1: у гонщиков финальная тренировка и собственная квалификация. А уже после неё состоится второй заезд Ф-2 — по результатам первой гонки, опять-таки с перевёрнутой топ-10.

Наконец кульминацией уик-энда традиционно выступает воскресенье. С утра публику разогреет основная гонка Формулы-2 — это самый длинный заезд молодёжки по ходу уик-энда, он приносит пилотам наибольшее число очков, а стартуют они в порядке квалификации — где обладатель поула действительно стартует с поула.

Ну а в 15:00 уже пилоты Формулы-1 отправятся на прогревочный круг 15-го (как предполагается на данный момент) этапа сезона. Ранее, отметим, все семь гонок выиграли гонщики «Мерседеса», и это — абсолютный рекорд Ф-1, ранее ни одной команде не удавалось побеждать в одном и том же Гран-при семь раз подряд. Не пора ли «Ред Булл» или «Феррари», которая к тому моменту получит обновлённый мотор, потеснить немцев с вершины подиума?

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Это будет предпоследний сочинский Гран-при

Совсем недавно промоутеры российского Гран-при совместно с Формулой-1 объявили о переезде российского этапа чемпионата на новую трассу под Санкт-Петербургом — «Игора Драйв». Произойдёт это лишь в 2023-м, когда закончится реконструкция финальной секции трассы (под Формулу-1 автодром удлиняют), а также будет доработана транспортная инфраструктура вокруг «Игоры».

На Гран-при 2021 года эти планы едва ли каким-то образом повлияют — по-настоящему прощальной будет следующая гонка 2022-го, когда на «Сочи Автодром» приедут построенные по новому регламенту шасси. Зато именно сейчас будет последняя возможность увидеть автомобили нынешнего поколения — с плоским днищем, но развитой аэродинамикой по всему корпусу.

Предполагается, что машины сезона-2022 будут медленнее на несколько секунд, так что это последний на ближайшие несколько лет шанс своими глазами увидеть в борьбе автомобили, способные бить рекорды скорости. В теории возможно, что мы станем свидетелями рекорда, который уже никогда не будет побит.

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Концерты и развлечения

Как всегда, Гран-при Формулы-1 будет сопровождаться мощной концертной программой, и хотя в этом году обошлось без зарубежных исполнителей, лайнап получился убедительным.

В пятницу в Олимпийском парке выступит группа «Звери», в субботу пройдёт, пожалуй, главное музыкальное шоу уик-энда — концерт «Би-2» с симфоническим оркестром, а завершит программу в воскресенье Иван Дорн.

Традиционно для этапов Формулы-1 каждый день болельщикам будет доступна F1 Fan Zone с магазинами официальной атрибутики команд и пилотов чемпионата, симуляторами и другими развлечениями, а по вечерам гостей Олимпийского парка ждут регулярные шоу поющих фонтанов. Не обойдётся и без традиционного для российского этапа Фестиваля драйва и моторов, в рамках которого самые известные экстремалы страны демонстрируют свои лучшие трюки.

Как добраться

Одно из главных преимуществ «Сочи Автодрома» — великолепная логистика вокруг автодрома. Из любой точки Имеретинской низменности до трассы можно добраться автобусами, а из центра Сочи прямо к Олимпийскому парку ходят комфортабельные поезда — выход из вокзала расположен буквально напротив входной группы. Точное расписание будет доступно ближе к гоночному уик-энду, «Чемпионат» обязательно про него расскажет!

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