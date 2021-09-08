Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2022. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.



В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между британской командой Формулы-1 «Уильямс» и двумя пилотами — канадцем Николасом Латифи и таиландцем Александером Албоном, который сменит в её составе Джорджа Расселла.



В Формуле-1 остались две вакансии: одна в «Хаасе» и одна в «Альфа Ромео».

Таблицу можно посмотреть по ссылке:

СОСТАВ КОМАНД ФОРМУЛЫ-1 НА СЕЗОН-2022: ВСЕ КОНТРАКТЫ С ГОНЩИКАМИ И ПОСЛЕДНИЕ СЛУХИ, ТАБЛИЦА