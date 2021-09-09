Штайнер собирается «провести черту», чтобы утихомирить конфликт Мазепина и Шумахера

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал ситуацию вокруг конфликта между Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.



«Мы провели встречу в воскресенье и сегодня встретимся ещё раз. Мы будем усердно работать и решим эту проблему, как и многие другие. Я не хочу ничего комментировать, пока мы не обсудим всё с гонщиками, мне нужно их мнение по этому поводу и их взгляд на ситуацию. Я не хочу говорить, что думаю сам. Я работаю над этим, чтобы понять, где по мнению пилотов проходит черта. После этого я проведу нашу черту.



Я не думаю, что дело в личной неприязни, это обстоятельства, потому что, как я уже говорил, им не с кем бороться, кроме как друг с другом. Их сражение преувеличивают, потому что им больше не с кем посоревноваться. Если бы мы могли навязать борьбу ещё паре команд, вы бы этого не увидели», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPFans.