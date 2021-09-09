Юки Цунода: удивился, что со мной продлили контракт. Я продолжаю попадать в аварии

Боевой пилот «Альфа Таури» Юки Цунода выразил удивлением тем фактом, что команда решила продлить с ним контракт на следующий сезон. Японец отметил, что он противоречиво провёл первую половину чемпионата-2021.



«Конечно, я очень взволнован. Первая половина сезона получилась довольно противоречивой. Я был очень удивлён, что останусь на сезон-2022. Почему удивлён? Потому что я продолжаю попадать в аварии. Это большие деньги для всей команды. Вдобавок я не лучшим образом закончил первую половину сезона, врезавшись в стену на Гран-при Венгрии», — приводит слова Цуноды GPFans.



В общем зачёте пилотов Юки занимает тринадцатое место. На его счету 18 очков. Возглавляет рейтинг гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В его активе 224.5 балла. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (221.5), на третьем — его напарник Валттери Боттас (123).

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