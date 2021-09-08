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Юки Цунода заключил контракт на 2022 год с «Альфа Таури» — причина продления в «Хонде»?

Заменивший Квята новичок провалился. Так зачем Юки продлили на 2022-й?
Александр Кожевников
Юки Цунода заключил контракт с «Альфа Таури»
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Похоже, «Ред Булл» придётся потерпеть японского крашера ещё пару лет.

Продление контракта с Юки Цунодой с одной стороны было вполне логично, а с другой — стало неожиданностью. Говоря по правде, после такого невнятного выступления в первой половине сезона несколько лет назад в «Ред Булл» бы даже не задумались и посадили другого пилота в кокпит, причём, возможно, ещё до конца чемпионата. Однако времена меняются — в конце концов, несколько лет назад никто и представить не мог, что в составе австрийской команды будет выступать гонщик на контракте, а не пилот молодёжной программы, ещё в юности подписавший соглашение кровью на 10 лет.

Так в чём же дело? Доктор Хельмут Марко теряет хватку? Японские партнёры-мотористы слишком давят и хотят видеть своего пилота в пелотоне, независимо от его результатов? И да, и нет. Хотя, пожалуй, со вторым утверждением нет смысла спорить — именно «Хонда» является первоочередной причиной продления контракта Цуноды.

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Есть и другие факторы, которые сыграли на руку японскому гурману — фактически «Ред Булл» попросту некого посадить за руль «Альфа Таури» в следующем году. Об этом говорил в том числе и руководитель команды Франц Тост.

«Я не вижу никого в качестве альтернативы Юки. Современная Формула-1 невероятно сложна, поэтому я всегда говорю о том, что новому гонщику нужно три года. После этого периода времени всё должно стать для гонщика привычным, и только тогда раскроется его истинный потенциал», — заявил Тост.

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Переводя с австрийско-редбулльного на русский: «В ближайшие три года в младших формулах нет альтернатив нашему японскому чуду». Отчасти это действительно так. Да, конечно, есть Лайам Лоусон и Юри Випс, однако в настоящий момент в Формуле-2 они выглядят ничем не лучше прошлогодней версии Цуноды, а, может быть, и хуже. Да, у Випса был всплеск активности в Баку, а у Лоусона — в Австрии (оба пилота одержали по две победы на этих этапах), но стоит понимать, что «Ред Булл» переводит в Формулу-1 только пилотов, действительно способных побеждать и обладающих большим потенциалом. Потенциал есть и у новозеландца, и у эстонца, но пока их выступления не вызывают вау-эффекта и прямой необходимости со стороны доктора Марко переводить их в «Королевские гонки».

С другой стороны, можно возразить: выступления Цуноды тоже не вызывают вау-эффекта, если речь не идёт о столовой моторхоума «Альфа Таури». Но тут вмешивается ещё один фактор — «Хонда». Следующий год станет для «Ред Булл» переходным с точки зрения производства двигателей, однако силовые установки ещё будут делаться в Сакуре под пристальным взором руководства «Хонды». Да, маркетинговая часть японских мотористов отойдёт на второй план, а моторы будут переименованы в «Ред Булл» (главное — чтобы не использовали в качестве топлива газировку). В любом случае «Хонда» в 2022 году будет играть огромную роль в жизни как австрийской команды, так и её «дочки», «Альфа Таури», так что портить отношения с японскими друзьями Дитрих Матешиц и Хельмут Марко явно не захотят.

Вот и придётся Францу Тосту ещё один год мучиться с японским дитятком, предоставляя ему кров, заботу и опеку как на автодроме, так и у себя дома, в Италии.

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Правильный ли выбор делают в «Альфа Таури»? С точки зрения спокойствия основной команды — да. С точки зрения борьбы за результаты — нет. Давайте скажем откровенно: Цунода был хорош за сезон лишь пару раз, да и то в Венгрии и Баку ему скорее помогли проблемы у конкурентов, чем собственная стабильность и скорость.
Конечно, Цунода — это не Таки Иноуэ или Юдзи Идэ, но звёзд с неба японский дебютант не хватает и на данный момент паддоку запомнился лишь своей любовью к еде и умением вести себя очень глупо, рассказывая об этом на пресс-конференциях. За оды о вкусной пище японцу уже доставалось от Дэвида Култхарда и Макса Ферстаппена, а Макс и вовсе говорил, что если он будет есть столько же, сколько Юки, то его придётся катать по паддоку.

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Сумеет ли Цунода существенно прибавить во второй сезон выступлений? Вряд ли, ведь новые машины Формулы-1 станут ещё сложнее в управлении. Пусть Юки и получит необходимый опыт в этом сезоне, в том числе и при работе на симуляторе, отсутствие у него природной скорости скажется на результатах. Если к плюсу (опыт) прибавить минус (новая техника), то получится ноль. В настоящий момент Цунода неспособен быть быстрым, поскольку стоит ему «переключить передачу» — он разбивает машину, и не факт, что это хоть когда-нибудь изменится.

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Гонщик, которого после первой гонки сезона начали боготворить и называть будущим чемпионом мира, оказался на деле обычным середняком с причудами. Будьте уверены, Цунода проведёт в Формуле-1 ещё максимум два сезона. А после подрастут Випс, Лоусон и Деннис Хаугер, да и «Хонда» отойдёт от дел окончательно, так что «Ред Булл» не будет никакого смысла ублажать японский рынок автомобильной промышленности.

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