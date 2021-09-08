Заменивший Квята новичок провалился. Так зачем Юки продлили на 2022-й?

Продление контракта с Юки Цунодой с одной стороны было вполне логично, а с другой — стало неожиданностью. Говоря по правде, после такого невнятного выступления в первой половине сезона несколько лет назад в «Ред Булл» бы даже не задумались и посадили другого пилота в кокпит, причём, возможно, ещё до конца чемпионата. Однако времена меняются — в конце концов, несколько лет назад никто и представить не мог, что в составе австрийской команды будет выступать гонщик на контракте, а не пилот молодёжной программы, ещё в юности подписавший соглашение кровью на 10 лет.

Так в чём же дело? Доктор Хельмут Марко теряет хватку? Японские партнёры-мотористы слишком давят и хотят видеть своего пилота в пелотоне, независимо от его результатов? И да, и нет. Хотя, пожалуй, со вторым утверждением нет смысла спорить — именно «Хонда» является первоочередной причиной продления контракта Цуноды.

Есть и другие факторы, которые сыграли на руку японскому гурману — фактически «Ред Булл» попросту некого посадить за руль «Альфа Таури» в следующем году. Об этом говорил в том числе и руководитель команды Франц Тост.

«Я не вижу никого в качестве альтернативы Юки. Современная Формула-1 невероятно сложна, поэтому я всегда говорю о том, что новому гонщику нужно три года. После этого периода времени всё должно стать для гонщика привычным, и только тогда раскроется его истинный потенциал», — заявил Тост.

Новость по теме Франц Тост: не вижу никого в качестве альтернативы Юки Цуноде

Переводя с австрийско-редбулльного на русский: «В ближайшие три года в младших формулах нет альтернатив нашему японскому чуду». Отчасти это действительно так. Да, конечно, есть Лайам Лоусон и Юри Випс, однако в настоящий момент в Формуле-2 они выглядят ничем не лучше прошлогодней версии Цуноды, а, может быть, и хуже. Да, у Випса был всплеск активности в Баку, а у Лоусона — в Австрии (оба пилота одержали по две победы на этих этапах), но стоит понимать, что «Ред Булл» переводит в Формулу-1 только пилотов, действительно способных побеждать и обладающих большим потенциалом. Потенциал есть и у новозеландца, и у эстонца, но пока их выступления не вызывают вау-эффекта и прямой необходимости со стороны доктора Марко переводить их в «Королевские гонки».

С другой стороны, можно возразить: выступления Цуноды тоже не вызывают вау-эффекта, если речь не идёт о столовой моторхоума «Альфа Таури». Но тут вмешивается ещё один фактор — «Хонда». Следующий год станет для «Ред Булл» переходным с точки зрения производства двигателей, однако силовые установки ещё будут делаться в Сакуре под пристальным взором руководства «Хонды». Да, маркетинговая часть японских мотористов отойдёт на второй план, а моторы будут переименованы в «Ред Булл» (главное — чтобы не использовали в качестве топлива газировку). В любом случае «Хонда» в 2022 году будет играть огромную роль в жизни как австрийской команды, так и её «дочки», «Альфа Таури», так что портить отношения с японскими друзьями Дитрих Матешиц и Хельмут Марко явно не захотят.

Вот и придётся Францу Тосту ещё один год мучиться с японским дитятком, предоставляя ему кров, заботу и опеку как на автодроме, так и у себя дома, в Италии.

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Правильный ли выбор делают в «Альфа Таури»? С точки зрения спокойствия основной команды — да. С точки зрения борьбы за результаты — нет. Давайте скажем откровенно: Цунода был хорош за сезон лишь пару раз, да и то в Венгрии и Баку ему скорее помогли проблемы у конкурентов, чем собственная стабильность и скорость.

Конечно, Цунода — это не Таки Иноуэ или Юдзи Идэ, но звёзд с неба японский дебютант не хватает и на данный момент паддоку запомнился лишь своей любовью к еде и умением вести себя очень глупо, рассказывая об этом на пресс-конференциях. За оды о вкусной пище японцу уже доставалось от Дэвида Култхарда и Макса Ферстаппена, а Макс и вовсе говорил, что если он будет есть столько же, сколько Юки, то его придётся катать по паддоку.

Сумеет ли Цунода существенно прибавить во второй сезон выступлений? Вряд ли, ведь новые машины Формулы-1 станут ещё сложнее в управлении. Пусть Юки и получит необходимый опыт в этом сезоне, в том числе и при работе на симуляторе, отсутствие у него природной скорости скажется на результатах. Если к плюсу (опыт) прибавить минус (новая техника), то получится ноль. В настоящий момент Цунода неспособен быть быстрым, поскольку стоит ему «переключить передачу» — он разбивает машину, и не факт, что это хоть когда-нибудь изменится.

Гонщик, которого после первой гонки сезона начали боготворить и называть будущим чемпионом мира, оказался на деле обычным середняком с причудами. Будьте уверены, Цунода проведёт в Формуле-1 ещё максимум два сезона. А после подрастут Випс, Лоусон и Деннис Хаугер, да и «Хонда» отойдёт от дел окончательно, так что «Ред Булл» не будет никакого смысла ублажать японский рынок автомобильной промышленности.