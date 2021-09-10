Боттас прокомментировал победу в квалификации Гран-при Италии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Италии, в которой он занял первую позицию.



«Квалификационный круг получился отличным, мне понравилось. Это был прекрасный круг, который мне удалось сохранить на конец сессии. Я был полностью расслаблен в машине и доволен работой в команде. Машина был хороша на протяжении всего дня, наша производительность была даже выше, чем мы ожидали, особенно если посмотреть на отставание «Ред Булл». Надеюсь, гоночный темп будет схожим.



Знаю, что в воскресенье мне придётся стартовать последним из-за замены силовой установки, но основное моё внимание уделяется завтрашнему дню и попыткам заработать как можно больше очков. Мы знаем, что в воскресенье нам придётся много бороться, но у нас хороший темп, так что, уверен, что мы сможем финишировать очень высоко. Но сейчас мы полностью сфокусированы на завтрашнем дне, надеемся, что он пройдёт хорошо», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».