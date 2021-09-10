Хэмилтон: приятно видеть хорошее выступление Боттаса после новостей об уходе из команды

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Италии.



«В первую очередь я хотел бы поздравить Валттери, он проехал великолепный круг и был быстрее меня. Мне не удалось его опередить, так что это заслуженная победа в квалификации. Приятно видеть, что Валттери так здорово выступает, особенно после новостей, которые мы узнали на этой неделе.



У меня в третьем сегменте квалификации начались сложности, это была не лучшая моя сессия. Но в целом все были плюс-минус равны по скорости, так что я рад, что мы заняли первый ряд. Завтра нам нужно хорошо стартовать и постараться использовать все возможности по максимуму.



В этом году мы потеряли много очков, так что важен каждый балл, а в те уик-энды, в которые проходят спринты, нужно сделать максимум возможного. Мне нравится новый формат уик-энда, и я рад видеть итальянских болельщиков на трибунах. Надеюсь, завтра мы сможем устроить для них интересное шоу», — цитирует Хэмилтона пресс-служба команды.