Хэмилтон: приятно видеть хорошее выступление Боттаса после новостей об уходе из команды

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Италии.
«В первую очередь я хотел бы поздравить Валттери, он проехал великолепный круг и был быстрее меня. Мне не удалось его опередить, так что это заслуженная победа в квалификации. Приятно видеть, что Валттери так здорово выступает, особенно после новостей, которые мы узнали на этой неделе.
У меня в третьем сегменте квалификации начались сложности, это была не лучшая моя сессия. Но в целом все были плюс-минус равны по скорости, так что я рад, что мы заняли первый ряд. Завтра нам нужно хорошо стартовать и постараться использовать все возможности по максимуму.
В этом году мы потеряли много очков, так что важен каждый балл, а в те уик-энды, в которые проходят спринты, нужно сделать максимум возможного. Мне нравится новый формат уик-энда, и я рад видеть итальянских болельщиков на трибунах. Надеюсь, завтра мы сможем устроить для них интересное шоу», — цитирует Хэмилтона пресс-служба команды.
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