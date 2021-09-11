Вольф оценил контракт «Уильямса» с Албоном в контексте связей Александера с «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о подписании контракта команды «Уильямс» с Александером Албоном на сезон-2022 Формулы-1. Ранее Вольф заявлял, что Албон сможет рассчитывать на место в «Уильямсе», только если откажется от связей с «Ред Булл». «Уильямс» использует моторы «Мерседеса», и немецкая команда не хотела, чтобы доступ к информации о силовой установке получили их конкуренты.



«Он будет гонщиком «Уильямса» в течение следующих 12 месяцев, но каких-либо связей с «Ред Булл» у него не будет. Конечно, мы считаем, что команда должна быть вправе выбирать для себя пилотов. Я и сам был в «Уильямсе», и скажу, что не хотел бы, чтобы кто-то вмешивался в вопросы относительно выбора пилота. Это неправильно.



Но для нас важно, чтобы в случае, когда к команде присоединяется гонщик от другого производителя силовых агрегатов, действовали очень строгие и чёткие положения о конфиденциальности. С «Уильямсом» в этом отношении проблем нет. Они знают, что нужно делать. По правде говоря, я полностью поддерживаю их решение, хотя это и не моё дело. А вообще Алекс Албон заслуживает того, чтобы выступать в Формуле-1. Он отличный парень, и я рад за него», — приводит слова Вольфа The Race.