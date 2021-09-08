«Ред Булл» «отпустил» Албона ради подписания контракта с «Уильямсом»

Команда «Ред Булл» объявила, что ради подписания контракта между Александером Албоном и «Уильямсом» освободила таиландского пилота от обязательств перед собой в 2022 году. Как уточнил представитель «Ред Булл», Албон не будет связан с «быками», когда будет являться боевым пилотом «Уильямса» в сезоне-2022. Вместе с тем «Ред Булл» сохранил некоторые опции, которые позволяют австрийцам в будущем возобновить сотрудничество с Албоном — при согласии всех сторон.



Ранее руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что Албон сможет получить место в «Уильямсе», только если откажется от связей с «Ред Булл». «Уильямс» использует моторы «Мерседеса», и немецкая команда не хотела, чтобы доступ к информации о силовой установке получили их конкуренты, тем более что «Ред Булл» теперь будет производить двигатели самостоятельно.