Хорнер недоволен, что Вольф сравнил действия Ферстаппена с тактическим фолом в футболе

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер остался недоволен тем фактом, что глава «Мерседеса» Тото Вольф сравнил действия Макса Ферстаппена в аварии с Льюисом Хэмилтоном с тактическим фолом, который совершают футболисты — в случаях, когда этот фол идёт, скорее, на пользу нарушившей правила стороне.



«Да, можно поспорить, что Максу следовало сильнее сместиться влево, можно поспорить, что Льюис мог оставить ему чуть больше места. В этом инциденте очень трудно распределить вину. Он сильно отличается от того, что было в Сильверстоуне. Макс заслужил право, чтобы во втором повороте у него было чуть больше места.



Контакты случаются. Я расстроен, что Тото назвал это профессиональным фолом. Считаю, что это гоночный инцидент, в котором, к счастью, никто сегодня не пострадал», — приводит слова Хорнера GPFans.