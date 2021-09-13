Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Италии: Мазепин набрал уже шесть баллов
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По итогам Гран-при Италии сразу пять гонщиков получили штрафные баллы — Серхио Перес, Антонио Джовинацци, Эстебан Окон и Никита Мазепин по одному баллу, а Макс Ферстаппен — сразу два за аварию с Льюисом Хэмилтоном.
Однако это не повлияло на лидера — занимать первое место в данном рейтинге продолжает Ландо Норрис, у которого восемь штрафных баллов.
Не обошлось и без сгоревших баллов по итогам прошедшей недели — по одному баллу сгорело у Серхио Переса и Кими Райкконена.
Во всём пелотоне нет штрафных баллов только у двух пилотов — Фернандо Алонсо и Мика Шумахера.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|8
|14 ноября 2021 года — 3 балла
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|7
|18 апреля 2022 года — 2 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|6
|25 октября 2021 года — 1 балл
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|6
|27 марта 2022 года — 3 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|6
|6 июня 2022 года — 3 балла
|Никита Мазепин
|«Хаас»
|6
|2 мая 2022 года — 1 балл
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|4
|11 октября 2021 года — 2 балла
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|4
|25 июня 2022 года — 2 балла
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|4
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|4
|14 ноября 2021 года — 3 балла
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|3
|6 декабря 2021 года — 2 балла
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|3
|4 июля 2022 года — 2 балла
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|2
|18 июля 2022 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|2
|12 сентября 2022 года — 2 балла
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1
|15 ноября 2021 года — 1 балл
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1
|9 мая 2022 года — 1 балл
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1
|12 сентября 2022 года — 1 балл
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|1
|27 сентября 2021 года — 1 балл
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