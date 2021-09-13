Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Италии: Мазепин набрал уже шесть баллов

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Италии: Мазепин набрал уже шесть баллов
Комментарии

По итогам Гран-при Италии сразу пять гонщиков получили штрафные баллы — Серхио Перес, Антонио Джовинацци, Эстебан Окон и Никита Мазепин по одному баллу, а Макс Ферстаппен — сразу два за аварию с Льюисом Хэмилтоном.

Однако это не повлияло на лидера — занимать первое место в данном рейтинге продолжает Ландо Норрис, у которого восемь штрафных баллов.

Не обошлось и без сгоревших баллов по итогам прошедшей недели — по одному баллу сгорело у Серхио Переса и Кими Райкконена.

Во всём пелотоне нет штрафных баллов только у двух пилотов — Фернандо Алонсо и Мика Шумахера.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Ландо Норрис«Макларен»814 ноября 2021 года — 3 балла
Серхио Перес«Ред Булл»718 апреля 2022 года — 2 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»625 октября 2021 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»627 марта 2022 года — 3 балла
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Никита Мазепин«Хаас»62 мая 2022 года — 1 балл
Кими Райкконен«Альфа Ромео»411 октября 2021 года — 2 балла
Валттери Боттас«Мерседес»425 июня 2022 года — 2 балла
Юки Цунода«Альфа Таури»418 апреля 2022 года — 1 балл
Джордж Расселл«Уильямс»414 ноября 2021 года — 3 балла
Шарль Леклер«Феррари»36 декабря 2021 года — 2 балла
Антонио Джовинацци«Альфа Ромео»34 июля 2022 года — 2 балла
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»212 сентября 2022 года — 2 балла
Карлос Сайнс«Феррари»115 ноября 2021 года — 1 балл
Пьер Гасли«Альфа Таури»19 мая 2022 года — 1 балл
Эстебан Окон«Альпин»112 сентября 2022 года — 1 балл
Даниэль Риккардо«Макларен»127 сентября 2021 года — 1 балл
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021