Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Италии: Мазепин набрал уже шесть баллов

По итогам Гран-при Италии сразу пять гонщиков получили штрафные баллы — Серхио Перес, Антонио Джовинацци, Эстебан Окон и Никита Мазепин по одному баллу, а Макс Ферстаппен — сразу два за аварию с Льюисом Хэмилтоном.



Однако это не повлияло на лидера — занимать первое место в данном рейтинге продолжает Ландо Норрис, у которого восемь штрафных баллов.



Не обошлось и без сгоревших баллов по итогам прошедшей недели — по одному баллу сгорело у Серхио Переса и Кими Райкконена.

Во всём пелотоне нет штрафных баллов только у двух пилотов — Фернандо Алонсо и Мика Шумахера.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021.