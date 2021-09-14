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Саудовские бизнесмены хотят выкупить Формулу-1

Саудовские бизнесмены хотят выкупить Формулу-1
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Группа бизнесменов из Саудовской Аравии хочет выкупить коммерческие права на Формулу-1 у Liberty Media. Данным инсайдом поделился известный швейцарский журналист Роже Бенуа.

«Следует ожидать, что в ближайшее время в восточном регионе появится ещё больше Гран-при. Почему? Потому что саудовцы хотят выкупить Формулу-1 у Liberty Media. Дело в том, что Формула-1 не слишком изменилась после того, как её покинул Берни Экклстоун. Есть мнение, что американские владельцы потеряли интерес к многомиллиардной игрушке.

По иронии судьбы, саудовские инвесторы уже на низком старте, держа в руках чемоданы с деньгами для захвата власти. Европейские команды и организаторы должны быть осторожны», — приводит слова Бенуа Blick.

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