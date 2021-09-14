«Я в некотором недоумении». Президент ФИА нашёл изъян в спринтерских гонках

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт поделился мнением относительно спринтерских гонок в Формуле-1. По словам Жана, в случае двух гонок за уик-энд субботняя утренняя свободная практика становится просто лишённой смысла.
«На данный момент этот формат оставляет меня в некотором недоумении — до конца неясно, что же происходит с 12 до 13 часов в субботу. Этот час тренировки непонятен ни публике, ни средствам массовой информации. Что касается команд, их выгода может заключаться лишь в сборе информации. Об износе шин, к примеру. А с точки зрения шоу, это не имеет никакого смысла. Но в конечном итоге главным событием является именно воскресная гонка. Вот что действительно важно. Здесь не должно быть путаницы», — приводит слова Тодта Motorsport.
- 14 сентября 2021
-
20:10
-
18:25
-
17:53
-
17:38
-
16:51
-
15:16
-
14:37
-
13:54
-
13:43
-
13:05
-
12:16
-
11:25
-
10:41
-
10:04
-
09:49
-
00:55
- 13 сентября 2021
-
23:56
-
22:56
-
21:58
-
20:45
-
19:53
-
18:43
-
17:13
-
16:24
-
16:13
-
15:32
-
15:29
-
15:23
-
15:18
-
15:08
-
14:52
-
13:49
-
13:03
-
12:17
-
11:38