«Я в некотором недоумении». Президент ФИА нашёл изъян в спринтерских гонках

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт поделился мнением относительно спринтерских гонок в Формуле-1. По словам Жана, в случае двух гонок за уик-энд субботняя утренняя свободная практика становится просто лишённой смысла.



«На данный момент этот формат оставляет меня в некотором недоумении — до конца неясно, что же происходит с 12 до 13 часов в субботу. Этот час тренировки непонятен ни публике, ни средствам массовой информации. Что касается команд, их выгода может заключаться лишь в сборе информации. Об износе шин, к примеру. А с точки зрения шоу, это не имеет никакого смысла. Но в конечном итоге главным событием является именно воскресная гонка. Вот что действительно важно. Здесь не должно быть путаницы», — приводит слова Тодта Motorsport.

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