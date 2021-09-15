Хаккинен: я потратил четыре года для первой победы в «Макларене», Риккардо — шесть месяцев

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился эмоциями от победы Даниэля Риккардо на Гран-при Италии. Экс-гонщик высоко оценил умения Даниэля и его напарника по «Макларену» Ландо Норриса.



«Финиш на первом-втором местах Даниэля Риккардо и Ландо Норриса — особенное событие. Даниэлю потребовалось некоторое время, чтобы освоиться в команде, но это нормально. Я потратил четыре года, чтобы выиграть в «Макларене», а Риккардо – шесть месяцев.



Когда ты переходишь в новую команду, ты учишься взаимодействовать с другими людьми, привыкаешь к работе нового болида и запоминаешь множество новых вещей. Это весьма непросто, Даниэлю пришлось упорно потрудиться. Победа на Гран-при Италии – плата за его усилия.



Тем более у него есть молодой и талантливый напарник в лице Ландо Норриса, который работает в «Макларене» уже четыре года. Ландо – одна из главных звезд сезона. Он финишировал в очках в каждой гонке за исключением Венгрии и трижды попадал на подиум», — цитирует Хаккинена Unibet.

Новость по теме Риккардо извинился перед Боттасом за то, что не предложил выпить шампанское из ботинка