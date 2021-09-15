«Не верю ни единому их слову». Хельмут Марко — об отсутствии обновлений у «Мерседеса»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слова руководителей «Мерседеса», заявивших, что у них больше не будет новинок. Функционер подчеркнул, что не верит словам «серебряных стрел».



«Тото Вольф говорил, что у „Мерседеса“ больше не будет обновлений? Не верю ни единому их слову.



Пять очков преимущества „Ред Булл“ ничего не значат в гонке за титулом. Борьба будет идти до последнего Гран-при.



Защитная система гало? Изначально я был настроен очень скептически по отношению к ней. Но нельзя не признать, что при столкновении Ферстаппена и Хэмилтона она сыграла решающую роль в том, что всё закончилось так удачно», — приводит слова Марко GrandPX.news.



Ранее Марко заявил, что «Мерседес» устроил шоу с травмой Хэмилтона.

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