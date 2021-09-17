Первый самолёт с грузами команд Формулы-1 прибыл в аэропорт Сочи
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Первый грузовой рейс, доставивший оборудование для проведения Формулы-1, прибыл в Международный аэропорт Сочи, сообщает пресс-служба «Росгонок».
Чартерный рейс из аэропорта Мидландс (Великобритания) прибыл в Россию вечером 15 сентября. Следующие семь грузовых самолётов приземлятся в Сочи с 18 по 20 сентября из Великобритании и Италии. Они доставят болиды и автомобили сопровождения, телекоммуникационное, офисное и гаражное оборудование, а также технику для фиксации времени и трансляции гонок.
Гран-при России Формулы-1 пройдёт на «Сочи Автодроме» с 23 по 26 сентября. Помимо гонок Формулы-1 сочинская трасса примет в рамках гоночного уик-энда этапы Формулы-2 и Формулы-3, причём для Ф-3 российский этап станет финальным в сезоне-2021.
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