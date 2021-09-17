Ирина Сидоркова прокомментировала попадание в топ-100 самых сексуальных женщин России

Российская гонщица Ирина Сидоркова, выступающая в чемпионате W Series, попала в список 100 самых сексуальных женщин по версии журнала Maxim.
«Дебютантка нашего соревнования, чувственная Ирина Сидоркова — известная российская автогонщица и вице-мини-мисс Карелия, что бы это ни значило. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что гонка предстоит серьёзная. Ирина, желаем тебе удачи на нашей трассе!» – гласит описание на сайте издания.
18-летняя гонщица прокомментировала своё попадание в список.
«Иногда день начинается с неожиданных и шокирующих новостей. Не знаю, как и почему так вышло. Это сюрприз, пусть и неплохой», — написала Сидоркова в своём «твиттере».
На момент публикации новости Ирина занимает 90-ю позицию в рейтинге, набрав 501 голос.
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