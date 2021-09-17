Ирина Сидоркова прокомментировала попадание в топ-100 самых сексуальных женщин России

Российская гонщица Ирина Сидоркова, выступающая в чемпионате W Series, попала в список 100 самых сексуальных женщин по версии журнала Maxim.



«Дебютантка нашего соревнования, чувственная Ирина Сидоркова — известная российская автогонщица и вице-мини-мисс Карелия, что бы это ни значило. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что гонка предстоит серьёзная. Ирина, желаем тебе удачи на нашей трассе!» – гласит описание на сайте издания.



18-летняя гонщица прокомментировала своё попадание в список.



«Иногда день начинается с неожиданных и шокирующих новостей. Не знаю, как и почему так вышло. Это сюрприз, пусть и неплохой», — написала Сидоркова в своём «твиттере».



На момент публикации новости Ирина занимает 90-ю позицию в рейтинге, набрав 501 голос.