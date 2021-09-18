Кристиан Хорнер высказался о предстоящем выступлении «Ред Булл» на Гран-при России
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Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о предстоящем выступлении своего коллектива на Гран-при России, который пройдёт на «Сочи Автодроме» с 23 по 26 сентября.
«Я пересмотрел результаты Гран-при России: в 2018 году Макс с последнего места вышел на первое, прежде чем ему понадобилось сделать пит-стоп. В прошлом году мы были вторыми, но никогда не выигрывали на этой трассе. Это настоящая крепость «Мерседеса».
Я давно рассматриваю Монцу и Сочи как трассы «Мерседеса», так что будет непросто. К тому же Макс получил наказание, но это не должно стать большой проблемой. С нетерпением жду этого этапа и надеюсь, что у нас всё получится», — приводит слова Хорнера RedBull.
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