Генеральный директор Формулы-1 — о Мике Шумахере: он как две капли воды похож на отца

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением о пилоте американской команды «Хаас» Мике Шумахере. По его словам, Мик очень сильно напоминает своего отца, Михаэля.
«Я знаю Мика с того момента, когда он только был в утробе матери. Он как две капли воды похож на своего отца. Помню, как впервые увидел его в Формуле-2 во время выступления за «Прему». Тогда у него были с собой блокнот и ручка – точно такие же, как у Михаэля во времена его пребывания в Формуле-1», — приводит слова Доменикали Sport Bild.
В общем зачёте пилотов Мик занимает 19-место, не набрав пока ни одного очка. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В его активе 226,5 балла. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (221,5). Замыкает тройку напарник Льюиса Валттери Боттас (141).
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