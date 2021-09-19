Юки Цунода посетил этап MotoGP. Фото

Боевой пилот «Альфа Таури» Юки Цунода принял решение отправиться на итальянскую трассу в Мизано, чтобы посетить этап MotoGP. Соответствующие кадры были размещены на странице Формулы-1 в «Твиттере».



«Приятно наблюдать, как Юки здорово проводит время с Марком Маркесом, Полем Эспаргаро и Такааки Накагами», — говорится в описании к фото.

Фотографии можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 19 сентября, состоится гонка Гран-при Сан-Марино MotoGP. Начало запланировано на 15:00 по московскому времени. По результатам вчерашней квалификации победу праздновал гонщик «Дукати» Франческо Баньяя. Вторым стал австралиец Джек Миллер («Дукати»). Тройку лучших по итогам заезда замкнул лидер чемпионата, французский гонщик Фабио Куартараро («Ямаха»).