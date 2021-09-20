Мазепин: я, как вино — со временем становлюсь только лучше

Пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при России, который состоится с 25 по 27 сентября в Сочи.



«Я с нетерпением жду поездки в Сочи. Я был там несколько раз, в том числе на первом в истории Гран-при в 2014 году, но тогда это имело для меня совершенно другое значение. Я не выступал в гонках, представляя свою страну, в то время я даже не участвовал в гонках Формулы-3. Очевидно, что то, что я буду выступать за свою страну шесть лет спустя, значит для меня многое. Я один из тех счастливчиков, у которых есть домашний Гран-при, так что я с нетерпением жду возможности испытать это чувство.



Я считаю, что выступление перед соотечественниками — положительный прессинг. Это заставляет вас напрячься. Это создаёт для меня дополнительную мотивацию и даёт больше энергии для преодоления сложных моментов подготовки к гонке. Тем не менее я буду стараться выжать всё, что смогу, из себя и машины. Я с нетерпением жду возможности посмотреть, какой будет атмосфера в Сочи после того, что мы все видели в Нидерландах.



Это был нелёгкий сезон, но сложные жизненные ситуации позволяют вам насладиться более лёгкими моментами и вкусить успех с другими чувствами. Формула-1 — сложный чемпионат, и тот факт, что нас ждёт 15-я гонка сезона, а мы даже не приблизились к завершению, делает выступления сложной задачей для каждого. Я смог показать прогресс в сравнении с первой гонкой, и я уверен, что я, как вино — со временем становлюсь только лучше. Думаю, это можно увидеть в любой категории, где я выступал», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».