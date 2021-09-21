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Роберт Шварцман представил необычный дизайн обуви к Гран-при России

Роберт Шварцман представил необычный дизайн обуви к Гран-при России
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Российский гонщик, пилот Академии «Феррари» Роберт Шварцман разместил новый пост в своём «твиттере», где представил лимитированную версию обуви, разработанную специально к предстоящему Гран-при России.

Обувь выполнена в необычном дизайне. На ней присутствует фото с самим Робертом: в 2019 году именно на этапе в Сочи он гарантировал себе победу в чемпионате Формулы-3.

Видеозапись можно посмотреть на странице Роберта Шварцмана в «Твиттере».

За три этапа до конца нынешнего сезона Формулы-2 Роберт отстаёт от лидера чемпионата, своего напарника по «Према» Оскара Пиастри на 36 очков.

Гран-при России пройдёт в Сочи с 23 по 26 сентября. Помимо гонок Формулы-1, сочинская трасса примет в рамках гоночного уик-энда этапы Формулы-2 и Формулы-3, причём для Ф-3 российский этап станет финальным в сезоне-2021.

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