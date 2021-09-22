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Штайнер предположил, почему стюарды наказали Ферстаппена за аварию с Хэмилтоном в Монце

Штайнер предположил, почему стюарды наказали Ферстаппена за аварию с Хэмилтоном в Монце
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Руководитель американской команды «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился мнением о столкновении голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, которое произошло в гонке Гран-при Италии Формулы-1. Стюарды признали голландца виновным в аварии, из-за чего он потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при России.

«Стюардам пришлось вмешаться, потому что ситуация стала слишком напряжённой — в какой-то момент всё становится на грани», — приводит слова Штайнера RTL.de.

Ранее Штайнер поделился мыслями о возможных инцидентах между пилотами «Хааса»: россиянином Никитой Мазепиным и немцем Миком Шумахером, допустив, что они могут повторяться и в дальнейшем.

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