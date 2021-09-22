Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер допустил повторные инциденты между Мазепиным и Шумахером

Штайнер допустил повторные инциденты между Мазепиным и Шумахером
Комментарии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о возможных инцидентах между пилотами команды: россиянином Никитой Мазепиным и немцем Миком Шумахером.

«Думаю, то же самое будет и в оставшихся гонках. Когда ни за что не борешься, остаётся сражаться с товарищем по команде. Точно не знаю, но надеюсь, что они пришли к какому-то компромиссу. Хотя я не исключаю возможности повторения каких-либо инцидентов.

А вообще мне нужны два гонщика, которые умеют драться. Конечно, хотелось бы, чтобы бои проходили не друг с другом, а с другими пилотами. Мику явно лучше даются квалификации. Возможно, он просто быстрее адаптировался к Формуле-1, но точно не знаю почему. В любом случае в настоящее время он хорошо работает.

Что касается Никиты, то ему сейчас важно начать прогрессировать и догонять. Иногда для нужно быть терпеливым и просто ждать, пока не появится уверенность. Для этого совсем не нужно переламывать себя», — приводит слова Штайнера RTL.de.

Новость по теме
«Хаас» должен объявить состав пилотов перед стартом Гран-при России
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021