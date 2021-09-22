Штайнер допустил повторные инциденты между Мазепиным и Шумахером

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о возможных инцидентах между пилотами команды: россиянином Никитой Мазепиным и немцем Миком Шумахером.



«Думаю, то же самое будет и в оставшихся гонках. Когда ни за что не борешься, остаётся сражаться с товарищем по команде. Точно не знаю, но надеюсь, что они пришли к какому-то компромиссу. Хотя я не исключаю возможности повторения каких-либо инцидентов.



А вообще мне нужны два гонщика, которые умеют драться. Конечно, хотелось бы, чтобы бои проходили не друг с другом, а с другими пилотами. Мику явно лучше даются квалификации. Возможно, он просто быстрее адаптировался к Формуле-1, но точно не знаю почему. В любом случае в настоящее время он хорошо работает.



Что касается Никиты, то ему сейчас важно начать прогрессировать и догонять. Иногда для нужно быть терпеливым и просто ждать, пока не появится уверенность. Для этого совсем не нужно переламывать себя», — приводит слова Штайнера RTL.de.

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