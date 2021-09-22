Шарль Леклер начнёт Гран-при России с конца стартовой решётки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер начнёт ВТБ Гран-при России Формулы-1 с конца стартовой решётки. Он получит штрафу за замену силовой установки.
«Мы представим в Сочи новую силовую установку, оснащённую обновлённой гибридной системой. Основная задача — получить опыт для проекта машины в сезоне-2022. Шарль будет первым, кто опробует новую гибридную систему: это решение является мерой предосторожности, связанной с риском использования его аккумулятора, повреждённого на Гран-при Венгрии. Что касается использования новой силовой установки на машине Карлоса Сайнса, то решение будет принято после нахождения компромисса между конкурентоспособностью и последствиями штрафа», — указано в пресс-релизе «Феррари».
Гоночный уик-энд пройдёт в Сочи с 23 по 26 сентября. Помимо гонок Формулы-1, сочинская трасса примет в рамках гоночного уик-энда этапы Формулы-2 и Формулы-3, причём для Ф-3 российский этап станет финальным в сезоне-2021.
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