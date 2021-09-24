Шварцман заявил, что в «Феррари» были очень довольны его тестами болида Формулы-1
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Российский гонщик Роберт Шварцман, входящий в Академию «Феррари», рассказал, как для него сложились тесты болида «Скудерии» 2018 года, в которых он принял участие на трассе имени Энцо и Дино Феррари в Имоле.
«Я проехал половину дня в Имоле на машине Формулы-1. Это было очень классно, очень интересно. Я получил огромное удовольствие, команда была очень довольна. Пусть даже было только полдня, мы много чего попробовали, многое протестировали. Все были очень довольны», — заявил Шварцман в интервью пресс-службе команды «Према», за которую он выступает в Формуле-2.
Ранее Роберт Шварцман заявил, что намеревается «порвать» всех своих соперников на российском этапе Формулы-2, который проходит на «Сочи Автодроме» в эти выходные.
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