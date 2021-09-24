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В «Феррари» рассказали, когда намерены принять решение о будущем Шварцмана

В «Феррари» рассказали, когда намерены принять решение о будущем Шварцмана
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Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис рассказал о планах «Скудерии» касательно двух её воспитанников — Каллума Айлотта и Роберта Шварцмана.

«С одной стороны, мы в очень удачном положении — располагаем такими пилотами, как Роберт и Каллум, а также Миком уже в Ф-1. Но будет трудно найти места для всех. Каллум начинает изучать варианты в США, он недавно выступал в IndyCar. Надеюсь, у него там есть хорошие возможности.

Что касается Роберта, то ещё рано о чём-то говорить. У него впереди ещё три этапа до конца чемпионата. Сейчас он занимает третье место в личном зачёте. Он несколько отстаёт от лидеров, но всё ещё в борьбе. Поэтому мы хотим, чтобы сейчас он оставался полностью сконцентрирован на своей программе, а в конце сезона сядем вместе и, без сомнений, постараемся выбрать наилучший следующий шаг для него», — ответил Мекис на вопрос корреспондента «Чемпионата» Евгения Кустова в ходе пресс-конференции.

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