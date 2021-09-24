«Феррари» уже махнула рукой на молодого россиянина? Шварцман уверен: Ф-1 ещё реальна

Мечты о переходе Роберта Шварцмана в Формулу-1 в 2022 году, очевидно, мечтами и останутся. В чемпионате мира осталось лишь одно место в «Альфа Ромео», и его скорее займут Чжоу Гуаньюй, Антонио Джовинацци или Ник де Врис, чем сам Шварцман. И вряд ли россиянин может кого-то винить, что остался без места: Роберт лучше других понимает, что не показывал в Формуле-2 достаточно высокие результаты, чтобы «Феррари» и «СМП Рейсинг» сделали всё возможное для его продвижения наверх. Но что же дальше, что будет в 2022-м? На эти вопросы Шварцман ответил в интервью пресс-службе «Премы» и в общении с журналистами перед стартом гоночного уик-энда Ф-2 в Сочи.

«Если бы было так легко объяснить проблемы...»

По сути единственная проблема россиянина — слабые квалификации. Регулярные старты вдалеке от лидирующих позиций автоматически лишают Шварцмана шансов на победу и максимального числа очков. Поэтому мы сразу же поинтересовались у Роберта — в чём же дело? Может, в работе с шинами или в некой философии настроек «Премы», которая не подходит россиянину?

«Ну, если бы было так легко объяснить проблемы, вероятно, я бы уже их решил! — отреагировал Шварцман. – Я всё ещё пытаюсь разобраться в вопросе. Если честно, у меня нет чёткого объяснения, почему так происходит. Иногда у меня бывают хорошие квалификации, достойные, но бывают и плохие. То есть проблема, что нет стабильности, которая нам необходима. Я работаю над этим. И я, и команда внесли ряд изменений, это касается и психологической стороны вопроса. Я очень надеюсь, что всё это сработает в Сочи. Нам нужно прибавлять — посмотрим, как всё пойдёт. Я верю, что здесь всё может пойти хорошо».

Ещё один удар по перспективам Роберта — как, впрочем, и многих его коллег, включая Пиастри и Пуршера — нанёс максимально странный календарь нынешнего сезона Формулы-2, в котором этапы разделяют огромные паузы, а две финальные гонки пройдут только в декабре. Шварцман согласен, что такое расписание вредит.

«Этот сезон тяжелее прошлого. Да, и в прошлом были очень трудные моменты, но сам гоночный сезон в плане календаря сейчас тяжелее. Мы начали в апреле, а финишируем в декабре. Да, это вредит шансам на попадание в Ф-1. Это достаточно большая проблема: команды Формулы-1 уже фактически полностью взяли пилотов на следующий год — ещё когда у нас даже не началась вторая половина сезона. Никто решил не дожидаться конца чемпионата. Соответственно, шансы с Формулой-1 очень сильно уменьшились», — констатирует Шварцман.

Так что же дальше? Что теперь делать?

«Конечно, расстраивает, когда видишь, что ситуация с Ф-1 на сезон-2022 такая непростая. После 17 лет работы и приближения к цели это нелегко. Но это никак не влияет на моё стремление выиграть титул в Ф-2 и завершить наше путешествие с ребятами из «Премы» на высоте. Я верю в то, что у меня есть хорошие шансы взять титул. Я очень надеюсь и верю, что в Сочи всё будет очень хорошо. В принципе я знаю, что ещё могу отыграться в чемпионате, я это уже делал — например, в европейской Формуле-3 в 2018-м. Поэтому я буду стараться делать всё, что в моих силах.

Планы на 2022-й? Пока что очень рано об этом говорить. У меня задача и цель — закончить чемпионат. А после окончания я уже начну думать, куда двигаться дальше. Знаю точно, что третий сезон в Формуле-2 не поеду. Просто сам для себя знаю точно, что это мне никак не поможет, это мне не нужно. Я общаюсь с людьми, и все согласны, что это не нужно. Так что думаю, что сейчас мой последний сезон в Формуле-2. Если я преуспею в своей цели взять титул, то, очевидно, остаться в Ф-2 не смогу. Даже если бы я этого хотел», — заявил россиянин.

При этом интересно, что в интервью «Преме» Роберт говорил про уход Ф-2 более категорично, чем в общении с прессой. Но показательно, что он уже говорит про грядущее прощание с «Премой».

«Феррари» очень сильно мне помогает, они в меня верят»

Если не выступать дальше в Формуле-2, но продолжать мечтать об Ф-1, то Шварцману необходимо перейти к роли резервного пилота. На неё Роберт и нацелен.

«Я правда надеюсь на это, — признаётся россиянин. – Но, как я уже сказал, решать не мне. Я просто пытаюсь максимально хорошо выполнить свою работу и доказать, что достоин. Надеюсь, они это видят. Если получу шанс стать третьим пилотом команды Ф-1, то буду очень рад. Это будет давать мне дополнительную мотивацию: мне нужно будет всегда держать себя в тонусе, быть готовым — на случай, если появится шанс сесть за руль. Нужно быть готовым на сто процентов и не упустить возможность, ведь она не так и велика.

«Феррари» очень сильно мне помогает, они в меня верят. Я очень сильно благодарен за то, что они позволили работать в команде Формулы-1, что я уже проехал несколько тестов. Я верю, что они до сих пор стараются изо всех сил помочь мне попасть в Формулу-1. Надеюсь, что в дальнейшем у меня будет шанс, что у них получится. Они учат меня для того, чтобы в будущем я стал не просто гонщиком Ф-1, а именно гонщиком Ф-1 в составе «Феррари». Их цель — довести меня до их команды. И я буду делать всё, что в моих силах, чтобы это произошло».

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Получению роли резервиста способны помочь очередные изменения в регламенте Формулы-1. С 2022 года каждая команда Ф-1 будет обязана два-три раза за сезон сажать за руль на практиках молодых гонщиков.

«На мой взгляд, это очень хорошие новости, — комментирует Шварцман. – Это позволит новичкам получать опыт езды на машинах Формулы-1. Надеюсь, что это будет какой-то позитивный опыт и для самих команд. Они станут больше интересоваться новичками и давать им больше возможностей работать с ними. Возможно, затем они рассмотрят таких пилотов уже как кандидатов на роль основных гонщиков».

Некоторые коллеги Роберта между тем начинают оглядываться по сторонам. Например, Кристиан Лундгор уже дебютировал в IndyCar. Сам Шварцман о переезде в Америку ещё не размышлял.

«IndyCar? Я вообще об этом не думал, даже не смотрел в ту сторону, потому что верю, что у меня есть шансы попасть в Формулу-1. Какими бы большими или маленькими они ни были, но моя цель — Ф-1. Так что сначала нужно как можно лучше закончить чемпионат Формулы-2, а потом я буду общаться с «Феррари», с «СМП Рейсинг», и мы вместе будем думать, каким будет дальнейший процесс подготовки, вообще куда мы стремимся и двигаемся. Но цель — попасть в Ф-1».

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После российского этапа в календаре Формулы-2 зияет огромная двухмесячная дыра. Может, в этот момент «Феррари» предложит Шварцману посетить этапы Гран-при или даже позволит «Альфа Ромео» или «Хаас» организовать для Роберта участие в первой пятничной практике?

«У меня пока не так много информации, — признаётся россиянин. – Действительно, впереди длинная пауза, и понятно, что в этот перерыв мы будем работать. Вот сейчас рядом стоит мой тренер и показывает, что у нас будут серьёзные занятия в тренажёрном зале. Что же до «Феррари», то я не знаю. Но если они пригласят меня на Гран-при или скажут делать то или другое, разумеется, я сделаю это без всякий раздумий. Но пока нет никакой информации, они просто хотят, чтобы я сосредоточился на Формуле-2. А потом посмотрим».