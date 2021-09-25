Ферстаппен и Перес восхитились русскими пряниками, но отказались есть вяленую рыбу. Видео

Пилоты австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес, находясь в Сочи на ВТБ Гран-при России Формулы-1, попробовали местную кухню. Каждому было предложено отведать несколько видов блюд, после чего поставить им оценку.
Сперва спортсмены попробовали классический пряник. Каждому его вкус пришёлся по душе: Ферстаппен оценил лакомство на 4 балла, Перес – на 4,5. Понравился пилотам и куриный суп с лапшой – оценка Макса – 4,5, Переса – 5 баллов.
Тульский пряник представители «Ред Булл» оценили уже несколько ниже. Оба поставили по 3,5 балла.
А вот при виде вяленой рыбы аппетит гонщиков пропал. Особо смутил пилотов её запах. Попробовать блюдо они в конечном счёте так и не решились.
Видео можно посмотреть на канале «Ред Булл» в Youtube. Права на видео принадлежат «Ред Булл».
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