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Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при России

Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при России
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации ВТБ Гран-при России Формулы-1. В карьере Ландо это первый поул за время выступления в «Королевских гонках».

«О боже! Это просто потрясающе. Даже не знаю, что сказать. Это было что-то. Никогда не ожидаешь, что выиграешь поул, но мне это удалось. Было непросто. Я довольно много рисковал, и это принесло плоды, так что очень счастлив. Это моя первая поул-позиция, надеюсь, не последняя», — сказал Норрис после заезда.

Второе место по итогам заезда занял пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс, третьим стал Джордж Расселл, представляющий «Уильямс».

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал четвёртым. Лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен решил не рисковать, довольно скоро заехав в боксы.

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