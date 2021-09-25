Леклер объяснил, почему ждёт очень сложной гонки в Сочи, но надеется на Ферстаппена

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказал мнение, что после старта с конца пелотона из-за штрафа за получение четвёртого силового агрегата за сезон ему будет трудно прорваться в гонке ВТБ Гран-при России Формулы-1. Вместе с тем рядом с монегаском будет стартовать также получивший штраф за двигатели пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
«Думаю, гонка обещает стать очень сложной. Если у тебя нет большого преимущества в скорости, то обгонять сложно. Позади нас стартует Макс. Цель — постараться не отпустить его и следовать за ним, когда он будет прорываться. Надеюсь, он мне поможет!
Вместе с тем я доволен, что новый мотор показывает ровно те показатели, которых мы от него ожидали. Эта трасса требовательная для двигателей, и при этом наш мотор демонстрирует прогресс», — передаёт слова Леклера корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
- 25 сентября 2021
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