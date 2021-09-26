Сайнс сообщил, что нужно сделать «Феррари», чтобы рассчитывать на успех в гонке ГП России

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от сегодняшней гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1. Вчерашнюю квалификацию Сайнс закончил на втором месте. Его напарник Шарль Леклер стал 15-м.



«Прежде всего нужно будет попытаться поймать слипстрим. Мы прекрасно понимаем, что не являемся самыми быстрыми на прямых, а потому нам нужно будет постараться найти какую-то тягу — в противном случае нам предстоит преодолевать долгий спуск до первого поворота.



В гонке участвуют «Мерседесы» и «Ред Булл», которые будут сильно подталкивать нас. Они явно на полсекунды или даже на секунду быстрее, чем мы, поэтому в какой-то момент начнут оказывать на нас давление», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

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