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Сайнс сообщил, что нужно сделать «Феррари», чтобы рассчитывать на успех в гонке ГП России

Сайнс сообщил, что нужно сделать «Феррари», чтобы рассчитывать на успех в гонке ГП России
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от сегодняшней гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1. Вчерашнюю квалификацию Сайнс закончил на втором месте. Его напарник Шарль Леклер стал 15-м.

«Прежде всего нужно будет попытаться поймать слипстрим. Мы прекрасно понимаем, что не являемся самыми быстрыми на прямых, а потому нам нужно будет постараться найти какую-то тягу — в противном случае нам предстоит преодолевать долгий спуск до первого поворота.

В гонке участвуют «Мерседесы» и «Ред Булл», которые будут сильно подталкивать нас. Они явно на полсекунды или даже на секунду быстрее, чем мы, поэтому в какой-то момент начнут оказывать на нас давление», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

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