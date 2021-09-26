Сайнс сообщил, что нужно сделать «Феррари», чтобы рассчитывать на успех в гонке ГП России
Поделиться
Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от сегодняшней гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1. Вчерашнюю квалификацию Сайнс закончил на втором месте. Его напарник Шарль Леклер стал 15-м.
«Прежде всего нужно будет попытаться поймать слипстрим. Мы прекрасно понимаем, что не являемся самыми быстрыми на прямых, а потому нам нужно будет постараться найти какую-то тягу — в противном случае нам предстоит преодолевать долгий спуск до первого поворота.
В гонке участвуют «Мерседесы» и «Ред Булл», которые будут сильно подталкивать нас. Они явно на полсекунды или даже на секунду быстрее, чем мы, поэтому в какой-то момент начнут оказывать на нас давление», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.
Комментарии
- 26 сентября 2021
-
10:42
-
10:09
-
08:00
-
00:18
-
00:00
- 25 сентября 2021
-
23:46
-
22:54
-
21:55
-
20:56
-
19:36
-
19:32
-
19:23
-
19:23
-
18:31
-
18:30
-
18:10
-
18:01
-
17:59
-
17:50
-
17:44
-
17:38
-
17:38
-
17:25
-
17:14
-
16:34
-
16:04
-
15:15
-
15:15
-
15:03
-
14:29
-
13:30
-
12:56
-
12:51
-
11:51
-
11:33
Партнерский контент