Норрис, который будет стартовать с поула гонки ГП России, предпочёл бы этого не делать
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис, выигравший квалификацию ВТБ Гран-при России Формулы-1, признался, что «Сочи Автодром» является единственной трассой, на которой он предпочёл бы не стартовать с первого места.
«Этот поул может стать первым, а может и единственным, но чувства у меня совершенно потрясающие. Однако, признаюсь, это единственное место, где я не хотел бы завоёвывать поул-позицию. Особенно если вспомнить, какой прямой спуск здесь предшествует повороту. Я и впрямь не очень-то и жду того момента, когда окажусь на первом повороте. Но, в конце концов, мы занимаем лучшую позицию, и я счастлив», — приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.
Напомним, старт сегодняшней гонки Гран-при России запланирован на 15:00 мск.
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