«Макларен» будет стартовать с поула гонки Формулы-1 впервые с 2012 года

Победа британского гонщика Ландо Норриса в квалификации ВТБ Гран-при России Формулы-1 стала первой для команды «Макларен» с 2012 года. Предыдущий поул британская команда выигрывала в 2012 году на заключительном этапе сезона — Гран-при Бразилии. Нынешний поул Норриса стал 156-м в истории команды. Кроме того, этот поул стал первым в карьере Норриса.

Норрис стал пятым самым молодым обладателем поула в истории — он завоевал первый поул в карьере в возрасте 21 года, 10 месяцев и 13 дней. Самым молодым победителем квалификации в истории Формулы-1 является Себастьян Феттель — на Гран-при Италии 2008 года его возраст составлял 21 год, 2 месяца и 11 дней.

Что касается гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, ставшего вторым по итогам квалификации, то он впервые в карьере будет стартовать с первого ряда стартовой решётки. «Феррари» же завоевала 460-й старт с первого ряда — пилоты команды 230 раз в истории стартовали с поула и 230 раз — со второй позиции.



Напомним, на прошлом этапе чемпионата мира — Гран-при Италии — команда «Макларен» впервые с 2012 года одержала победу и впервые с 2010 года завоевала победный дубль.