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Хэмилтон считает, что вряд ли обогнал бы Норриса без дождя

Хэмилтон считает, что вряд ли обогнал бы Норриса без дождя
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги ВТБ Гран-при России. Гонщик «серебряных стрел» занял первое место, одержав 100-ю победу в карьере.

«На старте я был не в лучшей ситуации, старался избежать проблем. Обогнать Ландо было бы тяжело – он проехал самый быстрый круг, приходилось ждать трафика или ошибки, но он их не допускал. Затем пошёл дождь, что было для нас очень выгодным — команда сразу проделала отличную работу», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

Гран-при России. Итоговая классификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +53,271
3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1.02,475
4. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.05,607
5. Валттери Боттас («Мерседес») +1.07,533
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.21,321
7. Ландо Норрис («Макларен») +1.27,224
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,955
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1.30,076
10. Джордж Расселл («Уильямс») +1.40,551
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.46,198
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
15. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
18. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
19. Николас Латифи («Уильямс») — сход
20. Мик Шумахер («Хаас») — сход.

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