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Шварцман: вновь не сумели набрать очки, чтобы сократить отставание от Пиастри

Шварцман: вновь не сумели набрать очки, чтобы сократить отставание от Пиастри
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Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман прокомментировал финиш в основной гонке этапа серии на «Сочи Автодроме».

«Мы финишировали в Сочи на третьем и четвёртом местах. В целом неплохой уик-энд, но недостаточно хороший. Моя цель — борьба за чемпионство, и мы вновь не сумели набрать очки, которые нужны, чтобы сократить отставание от Оскара. Я немного расстроен этим. Думаю, главной проблемой стала квалификация, которая на всё повлияла.

Сегодня старт был хорошим. Я отыграл две позиции и не хотел рисковать слишком сильно, когда так много машин ехало бок о бок. Затем я шёл пятым, и на мягких шинах ощущения от машины были непростыми. На пит-стопе был трафик, из-за чего команда не могла выпустить меня сразу — так мы потеряли пару секунд, которые могли бы нам помочь в борьбе за подиум.

Во второй части гонки темп постепенно рос. Мы догнали Бошунга и использовали ошибку, чтобы его опередить. В конце я был позади Дарувалы, но не имел достаточной скорости, чтобы его атаковать. Мы набрали достойные очки и продолжаем бороться в чемпионате, но нам нужно прибавить в Саудовской Аравии», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».

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