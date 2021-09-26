Шварцман: вновь не сумели набрать очки, чтобы сократить отставание от Пиастри

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман прокомментировал финиш в основной гонке этапа серии на «Сочи Автодроме».
«Мы финишировали в Сочи на третьем и четвёртом местах. В целом неплохой уик-энд, но недостаточно хороший. Моя цель — борьба за чемпионство, и мы вновь не сумели набрать очки, которые нужны, чтобы сократить отставание от Оскара. Я немного расстроен этим. Думаю, главной проблемой стала квалификация, которая на всё повлияла.
Сегодня старт был хорошим. Я отыграл две позиции и не хотел рисковать слишком сильно, когда так много машин ехало бок о бок. Затем я шёл пятым, и на мягких шинах ощущения от машины были непростыми. На пит-стопе был трафик, из-за чего команда не могла выпустить меня сразу — так мы потеряли пару секунд, которые могли бы нам помочь в борьбе за подиум.
Во второй части гонки темп постепенно рос. Мы догнали Бошунга и использовали ошибку, чтобы его опередить. В конце я был позади Дарувалы, но не имел достаточной скорости, чтобы его атаковать. Мы набрали достойные очки и продолжаем бороться в чемпионате, но нам нужно прибавить в Саудовской Аравии», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».
- 26 сентября 2021
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