Боттас выложил мем со «своим» кладбищем моторов

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас оценил созданный болельщиками мем, посвящённый очередному штрафу пилота за превышение разрешённого лимита на силовые установки. Перед гонкой ВТБ Гран-при России Формулы-1 Боттасу поставили уже пятый мотор, из-за чего Валттери потерял десять позиций и начал гонку с 17-й позиции, а не седьмой. При этом считается, что на самом деле Боттас мог бы довести нынешний сезон и без пятого мотора, однако в «Мерседесе» предполагали, что далёкий старт Боттаса позволит ему помешать прорыву из глубины пелотона голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



В ответ на решение «Мерседеса» один из болельщиков создал мем, на котором стоит Боттас, а позади него находится настоящая свалка из якобы сломанных им двигателей.

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