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Боттас выложил мем со «своим» кладбищем моторов

Боттас выложил мем со «своим» кладбищем моторов
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Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас оценил созданный болельщиками мем, посвящённый очередному штрафу пилота за превышение разрешённого лимита на силовые установки. Перед гонкой ВТБ Гран-при России Формулы-1 Боттасу поставили уже пятый мотор, из-за чего Валттери потерял десять позиций и начал гонку с 17-й позиции, а не седьмой. При этом считается, что на самом деле Боттас мог бы довести нынешний сезон и без пятого мотора, однако в «Мерседесе» предполагали, что далёкий старт Боттаса позволит ему помешать прорыву из глубины пелотона голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

В ответ на решение «Мерседеса» один из болельщиков создал мем, на котором стоит Боттас, а позади него находится настоящая свалка из якобы сломанных им двигателей.

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