Смоляр: сложно осознавать, что самый неудачный уик-энд сезона случился со мной в Сочи

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр поделился впечатлениями от Гран-при России. Россиянин дважды попал в аварии.
«Очень тяжело осознавать, что самый неудачный уик-энд сезона случился именно в Сочи, на глазах людей, которые следили за мной и болели с трибун. В обеих гонках мне не повезло. Прокол колеса в первой гонке и столкновение на старте во второй, которое я не мог избежать. Сезон закончился, не тот результат, который мы все ожидали. Большое спасибо всем вам за поддержку и веру в меня», — написал Смоляр в своём «инстаграме».
Россиянин Александр Смоляр начал финальную гонку Формулы-3 с седьмого места. На первом круге после контакта с соперником его машину подбросило, но россиянин сумел продолжить борьбу на 12-й позиции. Позднее Смоляр шёл 10-м, но в одном из инцидентов повредил переднее антикрыло и после пит-стопа финишировал 23-м.
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